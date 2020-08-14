«سيكولوجية الصداقة» ندوة بمكتبة مصر العامة 24 أغسطس

تنظم مكتبة مصر العامة بالجيزة٬ في الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق 24 أغسطس الجاري٬ ندوة عامة بعنوان "سيكولوجية الصداقة" والتي يحاضر فيها الدكتور أحمد فرج أخصائى الطب النفسي.هذا وتتطرق الندوة إلى: معاني الصداقة٬ أنواع الصدقات٬ الفرق بين الصداقة والعلاقات٬ ما الذي يؤدي إلى انهيار الصدقات٬ علاج التعلق٬ كيف تبني صداقة جيدة وغيرها من المحاور والأفكار المتعلقة بهذا الموضوع.وبحسب المتخصصين في مجال علم النفس والإجتماع فإن الإنسان لا يستطيع أن ينفصل كليا ً عن الناس الآخرين وعن الالتزامات نحوهم فمنذ العصور الأولى تجمع الناس مع بعضهم على شكل عائلات وقبائل وشعوب. وهي تجمعات أساسية لا غنى للإنسان عنها، إذ يجب على الفرد أن يتعاون وأن يكون معطاء للمجتمع من أجل أن يحقق كلا ً من أهدافه وأهداف مجتمعه.تقام الندوة بالتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشغل نسبة 25% فقط من الطاقة الاستيعابية٬ والالتزام بارتداء الكمامات ومنع الدخول دونها.