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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض يكشف طرق النجاة من كوفيد 19

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:17 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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قال مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد إن مراكزه في حرب ضد كورونا، وقد يكون الفصل الماضي من أسوأ ما واجهته الولايات المتحدة في مجال الصحة العامة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قال ريدفيلد إن جهود فهم الفيروس تعثرت بسبب نقص التعاون من الصين، وأفاد بأنه تواصل مع مدير مركز السيطرة على الأمراض في الصين جورج جاو، في 3 يناير لمعرفة ما إذا كان بالإمكان العمل مع مسؤولي الصحة في ووهان لفهم تفشي المرض بشكل أفضل، مشيرًا إلى أنه لم يتلق دعوة قط.

وأضاف: "أعتقد أننا لو تمكنا من الدخول إلى ووهان في ذلك الوقت، فربما تعلمنا أسرع مما تعلمناه هنا".

وشدد على أنه مع اقتراب فصل الخريف، ستعتمد شدة تفشي المرض على اتباع الأمريكيين إرشادات المراكز لمنع انتشار COVID-19، وهي ارتداء الكمامات، والبقاء على بعد 6 أقدام من الآخرين، وغسل اليدين بالصابون والماء الدافئ، والتعامل بذكاء مع التجمعات.

وتابع قائلا: "أنا لا أطلب من بعض الأمريكيين أن يفعلوا ذلك.. علينا جميعا أن نفعل ذلك"، موضحًا أنه يتعين على نسبة من 95 إلى 99٪ من الناس القيام بذلك.

وتابع: "هذا يعتمد على كيفية اختيار الشعب الأمريكي للرد.. إنها حقا أسوأ الأوقات أو أفضل الأوقات، اعتمادًا على المواطن الأمريكي.. أنا متفائل".

وحث على إضافة احتياطي خامس إلى قائمة مهامهم وهي الحصول على لقاح الإنفلونزا، مبينًا أن حوالي 47٪ من الأمريكيين حصلوا العام الماضي على لقاح.

وأشار إلى أن، مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يهدف هذا العام إلى بنسبة 65٪.

وأوضح أن، موسم الإنفلونزا السنوي أيضا يؤثر على موارد المستشفيات، وسيؤدي الوباء إلى إجهادها أكثر، داعيا المواطنين إلى التفكير بعمق في الحصول على لقاح الإنفلونزا.

وبخصوص لقاح "كوفيد 19"، قال ريدفيلد إنه "متفائل بحذر شديد" بشأن الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا قبل نهاية العام، مضيفا أن 6 لقاحات مرشحة تحقق تقدما سريعا.

وذكر أن، ثلاثة لقاحات بدأت في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية قبل أسبوعين، متوقعا أن تبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة من التجارب قريبا، وقد تكون النتائج النهائية لتلك التجارب متاحة بحلول نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر.

وتابع: "لا أحد يستطيع أن يتنبأ بالنجاح العلمي، لكننا نعتقد من العتبة العلمية أن تطوير لقاح COVID ليس معقدا مثل لقاح فيروس نقص المناعة البشرية".

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