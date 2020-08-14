رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس الأمن يبدأ التصويت على مشروع قرار تمديد حظر الأسلحة على إيران

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:21 ص
مجلس الأمن
مجلس الأمن
وكالات
طباعة
بدأ مجلس الأمن الدولي، التصويت على مشروع قرار أمريكي لتمديد حظر الأسلحة الدولي المفروض على إيران.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، سيكون أمام أعضاء مجلس الأمن 24 ساعة لتقديم ردودهم بموجب قواعد العمل عن بعد.

وقدمت الولايات المتحدة مشروع القرار إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا لتمديد حظر الأسلحة الذي سينتهي في 18 أكتوبر بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 2231، الذي دعم فيه مجلس الأمن الاتفاق النووي الإيراني الموقع في فيينا عام 2015.

وتسعى الولايات المتحدة إلى تمديد حظر الأسلحة إلى أجل غير مسمى، وتقول إن إيران ستصبح "تاجر أسلحة مارقا" إذا تم رفع القيود عنها.

وأعربت روسيا والصين عن معارضتهما الشديدة للمحاولة الأمريكية ووفقا لدبلوماسيين، فإنه من المتوقع أن تفشل الخطوة الأمريكية للتمديد.

موضوعات متعلقة

ظهرت الآن نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس والرقم القومي

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس .. بوبة الأزهر AZHAR

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

الصور

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

image description

افتتاح استاد الأهلى

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

آثار الحكيم خليفتى فى السينما وأجورنا كانت بسيطة.. الوجه الآخر لمديحة يسرى

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

نجم الساعة

«الدستور» تكشف أسرار ما جرى: ماذا فعل «ابن النادى» فى الأهلى؟

منوعات

«أندريسكو» تنسحب من بطولة أمريكا المفتوحة بسبب كورونا

اكتشاف أسرع نجم على الإطلاق في مجرة درب التبانة

دراسة تكشف شلل الجهاز المناعي في حالات كورونا الشديدة

علماء بولندا يقترحون مادة لتخفيف نشاط الفيروس التاجي

مقالات الرأي
مدحت بشاى
"القديسة" و"الأيقونة " في وجداننا (2)
جلال حمام
«الجزيرة».. القناة التى فضح العالم أكاذيبها
مؤمن المحمدي
مكتبة الغلابة
د. محمد عفيفي
مصطفى كمال أتاتورك
المزيد

الثقافة

الليلة.. وائل الفشنى يحيى حفلًا للإنشاد الدينى بساقية الصاوى

«الثقافة» تنعى سمير الإسكندرانى: مصر فقدت أحد أبطالها

الناقد محمد شوشة: صفاء النجار استطاعت توظيف الأسطورة ببراعة (فيديو)

يسرى عبدالله: «الدرويشة» من النصوص النوعية المنشورة (فيديو)