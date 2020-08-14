الليلة.. وائل الفشنى يحيى حفلًا للإنشاد الدينى بساقية الصاوى

تستقبل قاعة النهر التابعة لساقية الصاوي بالزمالك، في الثامنة والنصف٬ من مساء اليوم الجمعة، حفلًا للإنشاد الديني والذي يحييه المبتهل المنشد وائل الفشني، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية وعلى رأسها الالتزام بنسبة الــ25٪ من نسبة الحضور، وارتداء الكمامات الواقية.ويتضمن الحفل باقة مختارة من أجمل الابتهالات الدينية والأشعار الصوفية التي قدمها "الفشني" منها: بأسمائك الحسني دعوتك سيدي، اغفر لعبدك ما مضى، أنا جايلك، طال الليل، كنت فين يا وعد، فوق كتافي حمل، سافر حبيبي، يا عاشقا، فاح المسك، على باب سيدنا النبي، يا مالكا قدري، وغيرها.يشار إلى أن "وائل الفشني" تربى على صوت واحد من أعظم المنشدين وهو القارئ الشيخ طه الفشني في مركز الفشن بني سويف، مما أسهم في تكوين ثقافته الفنية.وكانت دراسته في معهد الموسيقى العربية تأشيرة دخوله إلى الوسط الفني الذي طالما حلم بأن يكون جزءًا منه، واشتهر على نطاق كبير بعد أدائه لتترات مسلسلات: مملكة الغجر، سلطانة المعز، واحة الغروب، طايع.