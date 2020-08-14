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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«العدل الأمريكية» تتهم جامعة ييل بالتمييز العنصرى ضد البيض والآسيويين

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:40 ص
التمييز العنصرى ضد
التمييز العنصرى ضد البيض والآسيويين
وكالات
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خلصت وزارة العدل الأمريكية نتيجة تحقيق دام عامين، إلى أن جامعة ييل تمارس التمييز العنصري بحق المواطنين من ذوي البشرة البيضاء والأصول الآسيوية الراغبين في الالتحاق بها.

وقالت الوزارة في تقرير لها، إنها أبلغت الجامعة بأنها "اكتشفت حالات التمييز غير القانوني الممارس بحق المتقدمين بطلبات الإلتحاق من البيض والأمريكيين الآسيويين في انتهاك لقانون الحقوق المدنية لعام 1964 هذه نتيجة تحقيق استمر لمدة عامين وتم فتحه انطلاقا من شكوى تقدمت بها مجموعة من الأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية".

ووفقا لاستنتاجات الوزارة، فإن الانتماء العرقي والقومي يعتبر في الجامعة بمثابة معيار حاسم عند اتخاذ قرار قبول شخص معين في صفوف طلابها أم لا.

وأضافت: "تتراوح فرص قبول الأمريكيين الآسيويين والبيض بين العشر والربع مقارنة بالأمريكيين الأفارقة الذين يتمتعون بنجاحات أكاديمية مماثلة. ترفض جامعة ييل طلبات العديد من المتقدمين الآسيويين والأوروبيين كل عام بسبب عرقهم".

وأشارت الوزارة إلى أن، التمييز العنصري بين الأمريكيين على أساس العرق والإثنية يخلق في المجتمع "القوالب النمطية السلبية والاستياء والفتنة".

وطالبت الجامعة بعدم استخدام معيار العرق والأصل الإثني خلال حملة القبول للعام الدراسي 2020-2021 كما أتاحت لها فرصة تقديم مقترحاتها وخطة "مدروسة بعناية" لاستخدام مفهوم العرق بما يتوافق مع القانون.

بدورها وصفت الجامعة الاتهامات الموجهة إليها بـ"الباطلة".

وأعطى مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد خلال توقيفه من قبل الشرطة في مايو الماضي، زخما جديدا لحركة "حياة السود مهمة" في الولايات المتحدة، وتسبب باندلاع احتجاجات عارمة ضد العنصرية في البلاد.

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