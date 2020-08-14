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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاحتلال يشن قصفًا جويًا ومدفعيًا على مواقع بغزة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:59 ص
قصف مواقع بغزة
قصف مواقع بغزة
وكالات
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ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي، قصفت فجر الجمعة عدة مواقع في قطاع غزة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، نقلا عن مصادر محلية، أن "المدفعية الإسرائيلية قصفت مرصدًا للمقاومة في منطقة المخفر الحدودي شرقي مدينة رفح، فيما تم قصف هدف بصاروخين في منطقة الفراحين شرقي خان يونس".

كما شن الطيران الإسرائيلي الخميس، سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن "الطيران استهدف موقعًا للمقاومة غرب غزة بثلاثة صواريخ، واستهداف نقطة رصد تتبع للمقاومة شرق المحافظة الوسطى".

وتابعت: "استهدفت الغارات أيضا، نقطة للضبط الميداني في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وأرضًا زراعية ومرصدًا في دير البلح، وأرضًا زراعية في منطقة صوفا برفح".

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القصف "جاء ردًا على إطلاق البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات غلاف غزة ما تسبب بحرق مئات الدونمات الزراعية".

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