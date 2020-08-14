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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. حفل «بيب باند» وموسيقى الآلات النحاسية بطلعت حرب

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:30 ص
حفل بيب باند
حفل بيب باند
نضال ممدوح
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يستقبل مركز طلعت حرب الثقافي -التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- في الثامنة من مساء اليوم الجمعة٬ حفل فرقة "بيب باند" لآلات النفخ النحاسية قيادة الفنان هادى النبهاني.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر المؤلفات العالمية مثل "sway" لدين مارتن، وC' est La vie"" للشاب خالد الجزائري وكذلك Despacito"" لمغني البوب الأمريكي لويس فونسي وغيرها من أشهر المؤلفات والأغاني العالمية.

بالإضافة إلى مجموعة من المؤلفات العربية منها: "سهر الليالي" للرحبانية والسيدة فيروز وأيضًا موسيقى أغنية "التوبة" الشهيرة لعبدالحليم حافظ والتي وزع موسيقاها الموسيقار علي إسماعيل وقد أبرز فيها الآلات النحاسية بكل ما تحمله من جماليات، "أول مرة تحب يا قلبي" لعبد الحليم حافظ، أيضًا من ألحان الموسيقار هاني شنوده "علموني عنيك أسافر" التي أشتهر بها النجم محمد منير، كما تُقدم الفرقة بعض الأعمال من الموسيقي الشعبية الفلكلورية، وأيضًا من أعمال المطرب الشعبي أحمد عدوية "مابلاش اللون ده معانا" وغيرها من الأعمال الموسيقية بتوزيعهم الخاص ورؤيتهم الفنية.
حفل بيب باند
حفل بيب باند

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