«الليلة الكبيرة» تعود من جديد مع «شباب لايف» و«الموسيقى الشعبية» بالهناجر

ضمن برنامج «عودة الروح»، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي، تعرض اليوم الجمعة وغدًا السبت، باقة من الفقرات الفنية المتنوعة، تقدمها الفرق الفنية بالجهات التابعة للقطاع، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.ويعرض البيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج إسماعيل مختار، خلال اليومين، أوبريت «الليلة الكبيرة»، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، كلمات الشاعر صلاح جاهين، وألحان الموسيقار سيد مكاوي، تصميم عرائس للدكتور ناجي شاكر وإخراج صلاح السقا.ويقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، أجمل أغاني فريق «شباب لايف» بفرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، يتغني بها «عماد كمال، عبد الله الجسمي، أحمد الأمير، كمال كمال».كما يشارك بيت الفنون غدًا السبت، بفقرات من المواويل وأغاني الفن الشعبي الأصيل، بمصاحبة الربابة والطبل البلدي والمزمار، يقدمها نجوم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول.وقد حرص القطاع على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من بوابات التعقيم، ووضع إرشادات للتنبيه على الجمهور بإرتداء الكمامات للسماح بالدخول، ومراعاة التباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، ويبدأ برنامج السهرات فى السابعة والنصف من مساء كل ليلة.