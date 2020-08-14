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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 4 أشخاص فى قصف تركى بمحافظة دهوك العراقية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:42 ص
قصف تركى بمحافظة
قصف تركى بمحافظة دهوك
أ ش أ
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أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل أربعة أشخاص بقصف تركي استهدف سيارة في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

وقال المصدر، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز"، إن قصفا تركيا استهدف سيارة تنقل عددًا من الأشخاص في قرية رشانكي بمحافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، من دون ذكر المزيد من التفاصيل، في هذا الصدد.

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