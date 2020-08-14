مقتل 4 أشخاص فى قصف تركى بمحافظة دهوك العراقية

أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل أربعة أشخاص بقصف تركي استهدف سيارة في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.وقال المصدر، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز"، إن قصفا تركيا استهدف سيارة تنقل عددًا من الأشخاص في قرية رشانكي بمحافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، من دون ذكر المزيد من التفاصيل، في هذا الصدد.