أمريكا تصادر 4 سفن محملة بالوقود الإيرانى

كشفت مصادر إعلامية أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صادرت للمرة الأولى 4 سفن محملة بالوقود الإيراني، انتهكت العقوبات الأمريكية بحظر النفط المفروض على إيران.ورفع المدعون العامون الأمريكيون دعوى قضائية الشهر الماضي، لمصادرة الوقود المحمل على متن أربع ناقلات، تحاول إيران شحنها إلى فنزويلا، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكيةوتهدف الدعوى القضائية إلى وقف تدفق عائدات النفط إلى إيران، عقب العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران بسبب برنامجها النووي وصواريخها البالستية ونشاطها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.وأشار مسؤولين أمريكيين إلى أن السفن الأربع التي تمت مصادرتها في أعالي البحار بموجب الدعوى، هي "لونا" و"باندي"، و"بيرينج"، و"بيلا".. وأن السفن تمت مصادرتها دون استخدام القوة العسكرية، دون إبداء أي تفاصيل أخرى.