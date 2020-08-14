«الأرصاد»: طقس اليوم حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:03 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسود، اليوم الجمعة نهارًا، شبورة مائية صباحًا وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحًا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.
كما يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقسًا حارًا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وفي الليل تشهد القاهرة والوجه البحري طقسًا معتدلًا، ولطيفًا على السواحل الشمالية، ومعتدلًا على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلًا وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 25
الإسكندرية 31 25
وادى النطرون 33 25
طنطا 34 24
شبين الكوم 35 25
دمهور 34 25
بلطيم 32 25
مطروح 30 22
السلوم 31 23
سيوة 36 21
بورسعيد 31 25
دمياط 31 25
الزقازيق 35 26
المنصورة 34 25
الإسماعيلية 36 23
السويس 37 24
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 37 27
نخل 35 21
نويبع 37 28
طابا 36 27
كاترين 31 18
الطور 35 27
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 37 29
مرسى علم 36 28
الفيوم 36 25
بنى سويف 36 25
المنيا 37 24
أسيوط 37 26
سوهاج 38 27
قنا 40 27
الأقصر 41 28
أسوان 41 28
ادفو 41 28
أبوسمبل 40 27
الوادى الجديد 40 27
شلاتين 36 28
أبو رماد 36 29
حلايب 34 30
كما يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقسًا حارًا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وفي الليل تشهد القاهرة والوجه البحري طقسًا معتدلًا، ولطيفًا على السواحل الشمالية، ومعتدلًا على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلًا وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 25
الإسكندرية 31 25
وادى النطرون 33 25
طنطا 34 24
شبين الكوم 35 25
دمهور 34 25
بلطيم 32 25
مطروح 30 22
السلوم 31 23
سيوة 36 21
بورسعيد 31 25
دمياط 31 25
الزقازيق 35 26
المنصورة 34 25
الإسماعيلية 36 23
السويس 37 24
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 37 27
نخل 35 21
نويبع 37 28
طابا 36 27
كاترين 31 18
الطور 35 27
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 37 29
مرسى علم 36 28
الفيوم 36 25
بنى سويف 36 25
المنيا 37 24
أسيوط 37 26
سوهاج 38 27
قنا 40 27
الأقصر 41 28
أسوان 41 28
ادفو 41 28
أبوسمبل 40 27
الوادى الجديد 40 27
شلاتين 36 28
أبو رماد 36 29
حلايب 34 30