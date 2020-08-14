«الأرصاد»: طقس اليوم حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسود، اليوم الجمعة نهارًا، شبورة مائية صباحًا وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحًا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.كما يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقسًا حارًا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.وفي الليل تشهد القاهرة والوجه البحري طقسًا معتدلًا، ولطيفًا على السواحل الشمالية، ومعتدلًا على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلًا وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 36 25الإسكندرية 31 25وادى النطرون 33 25طنطا 34 24شبين الكوم 35 25دمهور 34 25بلطيم 32 25مطروح 30 22السلوم 31 23سيوة 36 21بورسعيد 31 25دمياط 31 25الزقازيق 35 26المنصورة 34 25الإسماعيلية 36 23السويس 37 24العريش 33 23رفح 32 23رأس سدر 37 27نخل 35 21نويبع 37 28طابا 36 27كاترين 31 18الطور 35 27شرم الشيخ 38 29الغردقة 37 29مرسى علم 36 28الفيوم 36 25بنى سويف 36 25المنيا 37 24أسيوط 37 26سوهاج 38 27قنا 40 27الأقصر 41 28أسوان 41 28ادفو 41 28أبوسمبل 40 27الوادى الجديد 40 27شلاتين 36 28أبو رماد 36 29حلايب 34 30