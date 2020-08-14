رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محكمة أمريكية ترفض شكاوى «ماكسويل» المتهمة بإغواء القاصرات

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:01 ص
جيزلين ماكسويل
جيزلين ماكسويل
وكالات
طباعة
رفض المدعون الأمريكيون شكاوى جيزلين ماكسويل بأنها تعامل "أسوأ" من زملائها الآخرين في سجن بروكلين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" اعتقلت جيزلين ماكسويل بتهمة "إغواء قاصرات كي يستغلهن رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، جنسيا".

وفي رسالة إلى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن أليسون ناثان، قال المدعون أيضا إنه "من السابق لأوانه مطالبتهم بالكشف عن هويات ثلاث ضحايا محتملات وردت أسماؤهن في لائحة اتهام ماكسويل".

وأنكرت ماكسويل (58 عامًا) الاتهامات بأنها غررت بقاصرات كي يستغلهن إبستين جنسيا ودفعت ببراءتها.

وكان مدعون اتحاديون في نيويورك قد وجهوا لائحة اتهام، شملت 4 تهم جنائية متعلقة بإغواء قاصرات ونقلهن لممارسة أفعال جنسية غير قانونية وتهمتين بشهادة الزور.

وقال المدعون إنها تواجه حكما بالسجن يصل إلى 35 عامًا، وتقرر أن تبدأ محاكمتها في 12 يوليو 2021، علما أن المحكمة الجزئية في مانهاتن رفضت الإفراج عنها بكفالة، قائلة إن الثراء الذي تتمتع به يزيد من خطر هروبها.

وكان إبستين ينتظر محاكمته في تهم اتحادية تشمل تهريب قاصرات في الفترة بين عامي 2002 و2005، عندما عثرت السلطات عليه منتحرا في سجن بنيويورك في أغسطس.

موضوعات متعلقة

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

أول تعليق من محمد رشاد بعد انفصاله عن مى حلمى

الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

«الأرصاد» تتوقع انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

الصور

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

image description

افتتاح استاد الأهلى

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

آثار الحكيم خليفتى فى السينما وأجورنا كانت بسيطة.. الوجه الآخر لمديحة يسرى

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

نجم الساعة

«الدستور» تكشف أسرار ما جرى: ماذا فعل «ابن النادى» فى الأهلى؟

منوعات

«أندريسكو» تنسحب من بطولة أمريكا المفتوحة بسبب كورونا

اكتشاف أسرع نجم على الإطلاق في مجرة درب التبانة

دراسة تكشف شلل الجهاز المناعي في حالات كورونا الشديدة

علماء بولندا يقترحون مادة لتخفيف نشاط الفيروس التاجي

مقالات الرأي
مدحت بشاى
"القديسة" و"الأيقونة " في وجداننا (2)
جلال حمام
«الجزيرة».. القناة التى فضح العالم أكاذيبها
مؤمن المحمدي
مكتبة الغلابة
د. محمد عفيفي
مصطفى كمال أتاتورك
المزيد

الثقافة

الناقد محمد شوشة: صفاء النجار استطاعت توظيف الأسطورة ببراعة (فيديو)

يسرى عبدالله: «الدرويشة» من النصوص النوعية المنشورة (فيديو)

اليونسكو: سنقود حملة دولية لاستعادة وترميم تراث بيروت بعد انفجار المرفأ

تمثال «نوبار باشا».. 55 عامًا من الجدل