محكمة أمريكية ترفض شكاوى «ماكسويل» المتهمة بإغواء القاصرات

رفض المدعون الأمريكيون شكاوى جيزلين ماكسويل بأنها تعامل "أسوأ" من زملائها الآخرين في سجن بروكلين.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" اعتقلت جيزلين ماكسويل بتهمة "إغواء قاصرات كي يستغلهن رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، جنسيا".وفي رسالة إلى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن أليسون ناثان، قال المدعون أيضا إنه "من السابق لأوانه مطالبتهم بالكشف عن هويات ثلاث ضحايا محتملات وردت أسماؤهن في لائحة اتهام ماكسويل".وأنكرت ماكسويل (58 عامًا) الاتهامات بأنها غررت بقاصرات كي يستغلهن إبستين جنسيا ودفعت ببراءتها.وكان مدعون اتحاديون في نيويورك قد وجهوا لائحة اتهام، شملت 4 تهم جنائية متعلقة بإغواء قاصرات ونقلهن لممارسة أفعال جنسية غير قانونية وتهمتين بشهادة الزور.وقال المدعون إنها تواجه حكما بالسجن يصل إلى 35 عامًا، وتقرر أن تبدأ محاكمتها في 12 يوليو 2021، علما أن المحكمة الجزئية في مانهاتن رفضت الإفراج عنها بكفالة، قائلة إن الثراء الذي تتمتع به يزيد من خطر هروبها.وكان إبستين ينتظر محاكمته في تهم اتحادية تشمل تهريب قاصرات في الفترة بين عامي 2002 و2005، عندما عثرت السلطات عليه منتحرا في سجن بنيويورك في أغسطس.