بريطانيا تعتزم فرض الحجر الصحى على مواطنى 3 دول

قالت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، في نبأ عاجل لها، إن المملكة المتحدة تعتزم إضافة كل من فرنسا، هولندا، ومالطا، إلى قائمة الدول التي ينبغي على مواطنيها التزام الحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يومًا عند الوصول إلى أراضيها.ونقلت القناة عن وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، قوله إن مواطني هذه البلدان يحتاجون لإجراء العزل الصحي الذاتي بدءًا من السبت المقبل لمدة 14 يومًا.وأكد الوزير البريطاني أن هذه الخطوة تهدف لـ"إبقاء معدلات الإصابة (بفيروس كورونا المستجد) منخفضة".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.