وفيات كورونا تتجاوز الـ105 آلاف حالة فى البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أنها سجلت 60091 إصابة و1261 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 3 ملايين و322 ألفا و876 حالة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، بينما ارتفع العدد الرسمي لوفيات "كوفيد -19" إلى 105463.وتصنف البرازيل بين الدول الأسوأ من ناحية انتشار فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.