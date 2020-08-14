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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا تتجاوز الـ105 آلاف حالة فى البرازيل

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:14 ص
كورونا فى البرازيل
كورونا فى البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أنها سجلت 60091 إصابة و1261 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 3 ملايين و322 ألفا و876 حالة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، بينما ارتفع العدد الرسمي لوفيات "كوفيد -19" إلى 105463.

وتصنف البرازيل بين الدول الأسوأ من ناحية انتشار فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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