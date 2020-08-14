أول تعليق من محمد رشاد بعد انفصاله عن مى حلمى

خرج الفنان محمد رشاد، منذ قليل، ليؤكد خبر انفصاله عن مي حلمي، في أول تعليق رسمي له بعد أيام من الجدل على منصات السوشيال ميديا.وأكد محمد رشاد صحة الخبر من خلال منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لافتًا إلى أن كل شئ نصيب وذلك بعد محاولات العديد الاتصال به وسؤاله عن حقيقة الأمر.وقال "رشاد" في منشوره: "ناس كتير من أصدقائى كلمونى بعد ماعرفوا خبر انفصالي.. عشان كده أنا عايز أقول كل شىء في الأول والآخر نصيب وربنا يوفق الجميع".