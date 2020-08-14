اتهام 15 شخصًا على خلفية مخطط فاشل لاختطاف رئيس فنزويلا

قال وزير العدل الفنزويلي طارق وليام صعب إنه تم توجيه اتهامات إلى 15 شخصا بالتورط في مخطط لاختطاف الرئيس نيكولاس مادورو في مايو.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال "صعب" إنهم اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم وصدر حكم بالفعل ضد مواطنين أمريكيين اثنين بالسجن 20 عاما لكل منهما في نفس القضية.وذكرت مصادر رسمية أن عدة جماعات مسلحة دخلت فنزويلا عن طريق كولومبيا ولقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص حتفهم في اشتباك مع قوات الأمن، بينما تم القبض على عدد أكبر.واتهم مادورو في ذلك الوقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو بالتورط في انقلاب فاشل ضده، لكن واشنطن نفت مسؤوليتها.وأفادت وسائل إعلام أمريكية بوجود وثائق تزعم أن شركة الأمن الأمريكية "سيلفركورب" التي يديرها الجندي السابق بقوات النخبة جوردان جودرو، دبرت محاولة الانقلاب، بالتعاون مع المعارضة.وترددت مزاعم بأن المرتزقة كانوا يعتزمون اعتقال مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة، حيث تم رصد مكافأة مقابل اعتقاله وتم اتهامه بتهريب المخدرات.