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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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الناقد شعبان يوسف: الدكتورة صفاء النجار تراهن على الكتابة الأصيلة القادرة على الوصول إلى مستحقيها (فيديو)

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:20 ص
الناقد شعبان يوسف
الناقد شعبان يوسف
رباب الأهواني
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قال الشاعر والناقد شعبان يوسف، إن الدكتورة صفاء النجار تطورت في أشكال متعددة نحو الكتابة الإبداعية، لافتًا إلى أن سبب التغيرات التي طرأت على كتابتها هو انتقال القصة من الجملة الإخبارية إلى الجملة التأملية.

وأضاف «يوسف»، أن كتابة الدكتورة صفاء النجار ذات شأن سردي وسط الكتابة السردية المصرية والعربية بشكل عام، مشيرًا إلى أنها تراهن على الكتابة الجيدة والممتازة والأصيلة القادرة على الوصول إلى مستحقيها.

وحلّت الروائية والقاصة صفاء النجار، ضيفة على منتدى بتانة الثقافي لمناقشة مجموعتها القصصية "الدرويشة"، بحضور كل من الدكتور يسري عبدالله، والدكتور محمد سليم شوشة، وأدار المناقشة الشاعر والناقد شعبان يوسف.



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