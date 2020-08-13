مدحت صالح يتألق بأيقونات من مشواره الفنى بالأوبرا

عبر النجم مدحت صالح عن سعادته الغامرة بالتواجد بين جمهوره في دار الأوبرا، بعد عودة الأنشطة الإبداعية والفنية، مؤكدًا أن الثقافة المصرية أحرزت سبقًا مميزًا من خلال مسرح النافورة بالأوبرا خصيصا لمواجهة الأزمة التي يمر بها العالم، حيث تبقى دار الأوبرا المصرية منصة متفردة فى الحياة الفنية والثقافية.جاء ذلك خلال الحفل الذي أحياه مدحت صالح على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.وقدم مدحت صالح، خلال الحفل، باقة متنوعة من أبرز أغانى مشواره الفني، حيث بدأ بأغنية و"حياة من خلقك وحماكي" التى قدمها تحية لمصر وشعبها تبعها بـ"نوري نور"، "الدنيا علمتني"، "أنا هوه أنا"، "البلياتشو"، "المليونيرات"، "كوكب تاني"، "قلب واحد"، "وعدى"، إلى جانب عدد من أعمال التراث الغنائي لكبار الفنانين منها "حبيبي واحشني"، "تلات سلامات"، "ياحبيبي رد عليا".