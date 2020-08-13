صفاء النجار: أكتب ولا أعرف النتيجة.. قصة أم رواية (فيديو)

حلّت الروائية والقاصة صفاء النجار، ضيفة على منتدى بتانة الثقافي لمناقشة مجموعتها القصصية "الدرويشة"، بحضور كل من الدكتور يسري عبدالله، والدكتور محمد سليم شوشة، وأدار المناقشة الشاعر والناقد شعبان يوسف.وقالت "النجار"، خلال كلمتها بالندوة، مساء اليوم الخميس: "أكتب القصص والأفكار ولا أرتب إذا كانت ستخرج في شكل رواية، أم أنها سيتم نشرها على هيئة قصص في الجريدة في الصفحة الأخيرة، حتى أنني لا أعرف كم عدد القصص التي تتكون منها المجموعة عندما أبدأ".وأكملت: "لا أقصد أبدًا تشابه القصص، لكن الحالة التي أعيشها والظروف التي أتعرض لها، أو الشخصيات التي أتقمصها في الكتابة، قد تكون متقاربة، دون وعي مني".