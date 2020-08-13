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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب الرئيس اليمنى: تنفيذ اتفاق الرياض يحرز تقدمًا كبيرًا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:49 م
اتفاق الرياض
اتفاق الرياض
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أكد نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح أن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض من شأنها إحراز تقدم كبير وبداية مرحلة مهمة تركز على تطبيع الأوضاع وخدمة المواطنين والاتجاه لاستعادة الدولة اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء صالح في مدينة الرياض، مع القائم بأعمال سفارة ألمانيا الاتحادية لدى اليمن يان جيرالد.

وجدد الفريق محسن التأكيد على دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، بما من شأنه إحلال السلام الدائم وفقًا للمرجعيات الثلاث، وتعاطي الحكومة الشرعية الإيجابي مع كل دعوات وقف إطلاق النار، وجميع المبادرات الأممية التي تواجه بالرفض والتعنت من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وجدد القائم بأعمال السفير الألماني لدى اليمن من جانبه، دعم بلاده لأمن واستقرار اليمن وإنهاء معاناة اليمنيين.

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