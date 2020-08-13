«الأعلى للجامعات» يوافق على بدء دراسة ماجستير الإعلام الرقمي بـ«MTI».. وعميد الكلية: نقدم برنامجاً متميزاً

وافق المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بمرحلة الماجستير في الإعلام الرقمي بكلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات MTI وستقبل الكلية خريجي كليات وأقسام الإعلام بالجامعات المصرية والعربية وتقدم أقوى برنامج في الإعلام الرقمي بنظام الساعات المعتمدة ويمكن للدارسي تقديم رسالة الماجستير باللغة العربية أو الأنجليزية.





في السياق، هنأ عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات «MTI» الدكتور سامي الشريف، الطلاب وخريجي أقسام وكليات الإعلام بالجامعات المصرية والعربية بصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص ببدء الدراسة في برنامج «ماجستير الإعلام الرقمي» بنظام الساعات المعتمدة خلال العام الدراسي الحالي.وأكد «الشريف» أن الكلية تقدم برنامجًا متميزًا وغير مسبوق ويمكن للدارسين تقديم رسالة الماجستير باللغة العربية أو الإنجليزية في الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل.