المجر تدعو الاتحاد الأوروبي لمواصلة الحوار مع بيلاروسيا

دعت الحكومة المجرية الاتحاد الأوروبي لمواصلة الحوار مع دولة بيلاروسيا وتجنب قطع جسور التواصل معها.وذكرت قناة «يورونيوز» الإخبارية الأوروبية أن وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، طالب بذلك اليوم، في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالتزامن مع الصدامات واسعة النطاق في بيلاروسيا بعد إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.وقال «زيجارتو»: «مهتمون بقرارات الاتحاد الأوروبي التي ترتكز على الحوار الذي لا يجعل من المستحيل بناء علاقات مستقبلية بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي، ولا يرفض برنامج الشراكة الشرقية».ودشّن الاتحاد الأوروبي برنامج «الشراكة الشرقية» عام 2009 بهدف تعزيز العلاقات مع 6 دول من الاتحاد السوفيتي السابق.