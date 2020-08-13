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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:06 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة مصطفى السيد، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من روما، اشتبه محمد يوسف، مأمور اللجنة الجمركية، فى راكب مصرى الجنسية بدت عليه علامات القلق والتوتر.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص، فتم تأكيد الاشتباه، وأفاد بوجود كثافات عالية بإحدي حقائب الراكب.

وبالعرض على رضا أبوالعزم، نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش الراكب، فتبين وجود 435 قرصا من كونترمال المخدر، و8 زجاجات كونترمال مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 59 لسنة 2020 بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة.

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