محمد الباز يكتب: مريم المسلمة



كنت وعدتكم أن أتحدث عن مريم المصرية فقط، بصرف النظر عما فيها من مكون مسيحى أو مكون مسلم، لكن ولأن للسيدة العذراء خصوصية كبيرة فى الإسلام، فلا يمكن أن يصح الحديث عنها إلا بالمرور على "مريم المسلمة"، لا أرى فى ذلك تجاوزا، خاصة أن الحالة الإسلامية تم صهرها تماما فى الحالة المصرية التى لا تستطيع أن تفصلهما عن بعضهما أبدا.

لقد منح الاسلام وكتابه الأقدس القرآن الكريم السيدة مريم صورة متفردة لا تشاركها فيها إمرأة أخرى.

صورة لا يمكن أن تجدها فى أى كتاب آخر.

ولا يمكن أن تعثر عليها فى أى ثقافة أخرى.

فعليا ودون مواربة صادر القرآن الكريم السيدة مريم العذراء لحسابه الخاص، منحها ملامح أكثر بريقا وأسطورية من تلك الملامح التى اجتهدت الأناجيل المختلفة فى رسمها للسيدة التى سماها القرآن برضا تام وقناعة مطلقة "سيدة نساء العالمين"، وجعل المسلمين يأخذون منها أيقونة، يولون وجههم شطرها، غير عابئين بمن يتحدث عن حرمة الصور أو حلها.

فكل مريم العذراء حلال عند الجميع حتى لو كانت كل صورها حرام عند البعض.

فى العام 2010 صدر كتاب لكاتب فرنسى شهير هو "ميشيل دوس" باحث فى الديانات ومتخصص فيما يمكن تسميته عالم" مريم المسلمة".

اجتهد ميشيل فى عقد مقارنة بين صورة السيدة مريم فى القرآن الكريم وصورتها فى التوارة والإنجيل.

وضع نفسه أمام الكتب السماوية بعيدا عن أى إنحياز، احتفظ برأيه الشخصى وترك الدراسة تأخذ مجراها، لم يسع إلى تفضيل صورة على أخرى، ترك نفسه فقط يتأمل فى الصورة التى رسمتها السماء لمريم العذراء ثلاث مرات فى عصور مختلفة، وعندما خرج من بين موجات الدراسة لم يخرج – بالنسبة لى على الأقل – بشئ له قيمة كبيرة.

تحرك ميشيل دوس إلى دراسته من أرضية يعرفها جيدا، فهو ليس من أصول إسلامية، ولذلك بدأ فى استيعاب النص القرآنى فى اللغة التى نزل بها كى يؤمن لنفسه قدر المستطاع القدرة على فهم النص وما وراءه.

يعترف هو: ارتسمت داخل النص المقدس الصورة القرآنية لمريم أم عيسى، وعندما اطلعت عليها اكتشفت المكانة الرفيعة والوظيفة الاستثنائية التى شغلتها فى القرآن الكريم.

بمقاربة بسيطة وقف دوس على أن صورة السيدة مريم فى القرآن ليست أقل تمجيدا عنها فى الأناجيل... كما أن سرها الذى لا يستطيع أحد أن يحيط به لا يقل مركزية أبدا فى القرآن عن حالة التمركز التى حصدتها فى الأناجيل، فعنها تدور الأحداث وبها تبدأ عجلة الزمن المسيحى فى الدوران.

دراسة ميشيل دوس بها بعض الإشارات الخاصة.

منها مثلا أن اسم السيدة مريم مذكور فى القرآن أكثر مما هو مذكور فى الأناجيل بأجمعها.

الرقم قد يكون مهما هنا.

ففى القرآن سنجد ذكر السيدة مريم يتكرر فى 34 واقعة، وفى الأناجيل وأعمال الرسل يتكرر اسمها 19 مرة فقط.

من بين ال 34 مرة التى ورد ذكر السيدة مريم فى القرآن الكريم يرد 23 مرة مشفوعا بالإعلان عن اسم ابنها المسيح عيسى بن مريم أو " ابن مريم" فقط.

عندما نقارن بين ذكر المسيح عليه السلام فى القرآن والأناجيل، سنجد الأمر مختلفا إلى درجة كبيرة، ففى القرأن يأتى ذكر المسيح خمسا وعشرين مرة، يقابلها 1137 مرة فى الأناجيل.

الأرقام تقول لنا أن حجم تأثير السيدة مريم فى المسيحية من خلال مرات ذكرها فى الأناجيل يوازى تقريبا حجم تأثيرها فى القرآن من خلال مرات ذكرها فى الكتاب الكريم.

الأمر يختلف بالنسبة للمسيح عليه السلام، وهو أمر طبيعى جدا، فهو صاحب الرسالة.

منح القرآن الكريم السيدة مريم ما ضن به على الأخريات.

فهى المرأة الوحيدة التى أشار إليها بإسمها فى سوره وآياته، حتى حواء أم البشر جميعا، لم يأت القرآن على ذكرها إلا مقرونة بزوجها، وهو ما تكرر مع بقية النساء، فكل إمرأة فى القرآن غير مريم بنص الكتاب المقدس إما إبنة أو زوجة أو أم.

يمسك صاحب " مريم المسلمة" كذلك بمكرمة تفردت بها السيدة مريم ووضعها القرآن بين قوسين، فهى المرأة الوحيدة المنذورة لله حتى قبل أن تولد.

"إذ قالت إمرأة عمران رب إنى نذرت لك ما فى بطنى محررا فتقبل منى إنك أنت السميع العليم، فلما وضعتها قالت رب إنى وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإنى سميتها مريم وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم".

لا يستند ميشيل دوس إلى القرآن فقط، لكنه يذهب إلى الروايات التاريخية، يضع يده على أحداث هجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة التى كان فيها النجاشى الملك المسيحى الذى لا يظلم عنده أحد، والتعبير منسوب للنبى صلى الله عليه وسلم.

لحق وفد من قريش بالمهاجرين المسلمين لإعادتهم إلى أرضهم مرة أخرى، ولما فشلوا حاولوا الإيقاع بين النجاشى ومن يستجيرون به، ولم يجدوا أمامهم إلا ما اعتقدوا أنه طعن من الإسلام فى السيدة مريم، لكن السماء ترفقت بعباده الهاربين من بطش خصومهم فطاشت الضربة.

طلب النجاشى أن يستمع شيئا مما يقوله كتاب المسلمين عن السيدة العذراء.

فأسمعوه:" واذكر فى الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما ذكيا، قالت أنى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا".

بكى النجاشى والذين معه من وقع الإيقاع القرآنى وقبل أن يترجموا له معانى ما قالوه، ولما وقف على جوهر ما سمع إليه فاضت عيناه بالدموع أكثر، وعزم على عدم تسليم من جاءوه يطلبون الغوث.

هل نقول أن بركة العذراء تجلت فى هذا الموقف فأنقذت المسلمين؟

أعتقد أن هذا ما حدث تماما، بل يمكننى أن أقول أن هذا يمكن اعتباره أول تجلى حقيقى للسيدة العذراء، عمدت إليه لأنها أدركت أن هناك من يحتاج إليها... وهكذا هى دائما.

لا يترك ميشيل دوس هذه الواقعة تمر مرور الكرام.

يعتبرها من أحد وجوهها تعبيرا عن القرابة الروحية المعترف بها منذ فجر الإسلام بينه وبين المسيحية، ويستبعد تماما أن تكون هذه الواقعة محاولة مسيحية جاءت لاحقا فى معرض احتواء القرآن، فهى فى حقيقتها تشكل شهادة أصلية وحية على الطريقة التى استقبل بها الوحى الجديد، فجرى تفسيره وتمثله من قبل الجماعة الإسلامية الأولى

لا يزال ميشيل دوس يمسك بالواقعة التى يعتبر أن صورة مريم تقع فى قلبها وقوعا له دلالته، وسواء اختار المسلمون أن يقدموا أنفسهم للمسيحين من خلالها، أو أن النجاشى ورفاقه أحسنوا استقبالهم عرفانا لتكريمهم للسيدة مريم، فإن ما جرى فيه تأكيد على سر السيدة العذراء الذى أقر به وله الجميع.

لقد تجلت السيدة العذراء فى القرآن الكريم عبر موضعين هما سورتى " آل عمران" و "مريم"، وهو التجلى الذى جاء مطولا ومفصلا، وهوما لفت انتباه ميشيل دوس الذى يفسر ذلك من خلال حديث يبدأه بالإشارة إلى الأناجيل.

يقول أن الأناجيل الأربعة عرضت أربع روايات تتعلق بمريم، هذا غير عرض إنجيل لوقا عبر ما يسمى بإنجيل الطفولة، وعرض آخر من يوحنا للصيغة اللاهوتية الأكثر تنقية للسر الذى تحمله.

حكاية مريم فى القرآن تتماس مع عرض يوحنا، فالقرآن لا يعتمد شكل سيرة الحياة الخالصة للسيدة العذراء كما فعلت الأناجيل، بل استدعى إشارات الكشف المهمة وتجميعها فى بوتقة ذات دلالة بنفسها، لم يسع إلى تدوين اسم السيدة فى تاريخ العهد وسلالاته، بل رسم صورتها على أفق الآيات التى تسود التاريخ، وهو ما فعله يوحنا فى سفر الرؤيا عندما قال عنها: آية عظيمة ظهرت فى السماء... إنها إمرأة.

لا يخرج ميشيل دوس من دراسته عن مريم المسلمة بأن النص القرآنى يقر بجمال السيدة العذراء وقوتها وأصالتها وعظمتها الإستثنائية، فهذا أمر واضح للجميع، لا يمكن لأحد أن ينكره أو يجحده، ولكن هناك ما هوأكثر.

لقد وضعت الدراسة يدها على نتيجة مهمة جدا وهى أن القرآن يتولى النهوض بالتنزيلات التى سبقته فى الكتب السماوية، وهو ما يبدو واضحا فى روايته لقصة مريم، فالصعود بها يتناغم مركزيا عبر تنظيم حساس وفائق الدقة معتمدا على الصور ووظائفها فى الكتب التى انبثقت منها، وهذا التضافر بين ما كان وما يمثله القرآن والذى يشكل هويتها، يمثل إشارة لوحى التوحيد الإبراهيمى.

قبل أن أغلق حكاية ميشيل دوس مع مريم المسلمة، من حقك أن تسألنى لماذا جعلت منه جملة اعتراضية فى حديثى عن مريم المصرية؟

سأقول لك أنه لم يكن أبدا جملة اعتراضية، بل هو أساس يمكننا أن نبنى عليه لما هو قادم، فلا تزال مريم المصرية تشى لنا بأسرارها.