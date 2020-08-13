خاص| تشييع جثمان سمير الإسكندراني من مستشفى النزهة

علم "الدستور" أن جثمان الفنان الراحل سمير الإسكندراني، سوف يُشيع من مستشفى النزهة الدولي، حيث توفي داخله أثناء تلقي العلاج.وعانى سمير الإسكندراني، خلال الفترة الماضية، العديد من الأمراض، وأجرى عملية جراحية منذ شهر في البروستاتا داخل مستشفى عين شمس التخصصي.الفنان سمير الإسكندراني مواليد 8 فبراير 1938، وتوفي عن عمر ناهز 82 عاما، وقدم الإسكندراني طوال مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة.