مصرع 2 وإصابة 13 في حادث تصادم بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 13 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي بطريق الخدمات "وادى النطرون- العلمين"، بجوار دير الأنبا موسي الأسود بوادي النطرون في البحيرة.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث يفيد بوقوع حادث، وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل "جامبو" وأخرى ملاكي بطريق الخدمات، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين.وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة، لمباشرة التحقيق في الواقعة.