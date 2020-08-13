وزير العدل اللبناني السابق: دخول شحنة المتفجرات لبيروت جريمة إرهابية

قال اللواء أشرف الريفي، وزير العدل اللبناني السابق، إن كواليس دخول شحنة المتفجرات إلى لبنان مازالت غير معلومة حتى الآن.وأضاف "الريفي"، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس: "نطالب بتحقيق دولي ذى شفافية في قضية انفجار (مرفأ بيروت) ودخول المتفجرات إلى لبنان".وأكمل: "لن نكتفي بتحقيق القضاء اللبناني في هذه الواقعة، وما بدأ في إجرائه من الاستماع لوزراء حاليين وسابقين في انفجار بيروت لن نأخذه بعين الاعتبار، حتى يتم التحقيق الدولي".وواصل: "ما حدث في لبنان من دخول شحنة المتفجرات جريمة إرهابية، وإبادة جماعية في حق الإنسانية، والجريمة الكبرى هي الجريمة الأمنية التي لا يتناقش فيها أحد".