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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سكرتير عام البحيرة يكشف تفاصيل غرق معدية دميشلي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:55 م
غرق معدية دميشلي
غرق معدية دميشلي
رباب الأهواني
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قال المهندس حازم الأشموني سكرتير عام محافظة البحيرة، إن حادث غرق معدية «دمشلي» وقع بالقرب من المرسى، خلال دخول إحدى سيارات النقل التي تحمل سمادا عضويا بشكل غير منضبط ما أدى إلى انقلابها ومن ثم غرق المعدية، وتابع: «الغرق ليس ناتجا عن خطأ فني بل بسبب الأسلوب غير المنضبط لسائق سيارة النقل».

وأضاف «الأشموني» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم انتشال جثث الغرقى ولم تتبق إلا جثة واحدة جار البحث عنها حتى الآن، وتابع: «سبب عدم انتشال الجثة الأخيرة يعود إلى سرعة المياه في مكان الحادث».

وكان اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، أكد في تصريحات سابقة أن المعدية الغارقة بترعة الرياح البحري بمركز كوم حمادة، مسجلة باسم «معدية حازم» لصاحبها محمد حازم زين العابدين أبوعلي، وصدر لها ترخيص من مديرية الطرق والنقل بدمنهور، وساري لمدة سنتين.

وأوضح محافظ البحيرة، أن المعدية يتوافر بها كافة الاشتراطات والصلاحيات اللازمة وأن أسباب الحادث المبدئية هي انزلاق إحدى السيارات التي كانت على متنها، حيث كانت محملة بعدد سيارة ربع نقل وسيارة بيدفور محملة بمواد خاصة بالزراعة مما أدى إلى ميل العبارة وتعرضها للغرق.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أنه فور وقوع الحادث في الساعة الواحدة من صباح اليوم الخميس، وجه على الفور قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري والوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بالتوجه لموقع الحادث لتقديم أوجه الدعم اللازم رغم انشغال أعداد كبيرة في تأمين العملية الانتخابية، حيث هرعت جميع الفرق والأطقم على الفور.

كما أكد محافظ البحيرة، وفاة ٤ أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، في حادث غرق "معدية الموت" والتي غرقت في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس بترعة الرياح البحيري بقرية دمشلى التابعة لمركز كوم حمادة، حيث تم انتشال جثمان أحد الضحايا وهو "محمد عبد اللاه عبدالقادر السري" ٢٧ عاما - طباخ وجارى البحث عن ثلاثة مفقودين وهم "محمد عبد الله عبدالقادر" ٢٧ عاما و"أحمد عبدالفتاح شندي"، و"محمود حمدي شندي".

وكان محافظ البحيرة، وصل إلي موقع الحادث، وأشرف علي أعمال البحث عن المفقودين ورفع آثار الحادث، حيث استخدمت قوات الحماية المدنية ونش كبير لانتشال السيارتين، كما تم الدفع برجال الضفادع البشرية للبحث عن المفقودين، وكان على متن المعدية سيارة نقل كبيرة وأخرى صغيرة وبهما عدد ١٠ أشخاص؛ حيث تمكن ٣ منهم من السباحة والوصول للشاطئ، والسيارة الأولي محملة بالسماد والثانية بأدوات للطبخ.

وقرر محافظ البحيرة، صرف إعانة عاجلة 10 آلاف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا المعدية الغارقة بترعة الرياح البحيري أمام قرية دمشلي بمركز ومدينة كوم حمادة.

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