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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سمير الإسكندرانى.. جاسوس أنقذ عبدالناصر والمشير من الاغتيال

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:23 ص
سمير الإسكندرانى
سمير الإسكندرانى
محمد مجدي
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توفى الفنان سمير الإسكندراني، مساء الخميس، وذلك بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 83 عامًا.

قدم الراحل العديد من الأعمال الفنية الراسخة التي جسدت له حالة وطنية كبيرة لدى المصريين، وخاصة بعد أغنية "اللي عاش حبك يعلم"، وكان آخر أعماله المشاركة فى أوبريت "تسلم الأيادي"، والذي لاقى نجاحًا كبيرًا.

الوطنية التي تميز بها سمير الإسكندراني بدأت منذ أن كان في العشرينات من عمره، عندما حاول شاب مصري من جذور يهودية تجنيده لجمع المعلومات من داخل مصر مقابل راتب كبير، وهو ما قابله الراحل بالموافقة إلى أن حضر لمصر وأبلغ المخابرات المصرية، وقابل على إثرها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

تفاصيل القصة تتبلور حول اتفاق بينه وبين المخابرات المصرية بموافقته على طلب الشاب، ليعمل الإسكندراني في التخابر لصالح مصر، حيث تم الاتفاق على أن يستمر سمير بلعب دور جاسوس إسرائيل داخل مصر.

تمكن سمير خلال فترة عمله كجاسوس مزدوج من كشف عدد من خطط التجسس والمخابرات داخل مصر منها محاولة اغتيال المشير عبد الحكيم عامر ودس سم طويل الأمد للرئيس جمال عبد الناصر، وغيرها.

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