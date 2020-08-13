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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غرفة عمليات شباب الأحزاب: نواصل عملنا حتى إعلان نتائج انتخابات الشيوخ

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:47 م
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
محمد الشريف - إسلام نصير
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أعلنت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مواصلة انعقادها لمتابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات يوم ١٦ سبتمبر القادم.

وقالت التنسيقية، فى بيان لها: "تحول شباب التنسيقية، على مدار يومي انتخابات مجلس الشيوخ 2020، إلى خلية نحل، فقسم أعضاء التنسيقية أنفسهم بين غرفة العمليات المركزية داخل المقر، وبين متابعين في مختلف محافظات الجمهورية".

وأضاف البيان، أن إجراء الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ تزامن مع احتفاء العالم باليوم الدولي للشباب، وهو ما تحتفي به التنسيقية على مدار العام وليس في يوم محدد، إذ تتكون من مجموعة من شباب الأحزاب والسياسيين المستقلين من مختلف التوجهات والخلفيات، وهو ما يصبغها بطابع مميز، فتعتمد في عملها على الحوار الدائم بين الجميع، بما يخدم المصالح العليا للوطن في المقام الأول.

وأشار البيان، إلى عمل المركز الإعلامي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار اليوم، على التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، لتنوير الرأي العام بما يصله من معلومات حول مجريات عملية التصويت، وتسليط الضوء على ما تم رصده من خروقات خارج مقار اللجان الانتخابية.

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