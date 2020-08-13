«اختار دائرة الخناقات».. بسمة وهبة تعلق على انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على انتقال اللاعب رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز، قائلة: «فرضت نفسها لأن اللاعب سبق وأعلن رغبته في البقاء مع الأهلي قبل أن يصدم جمهوره ويعلن الرحيل».وأضافت «وهبة»، خلال برنامجها «كل يوم» المذاع شاشة «ON»: «انتقال صبحي تسبب في حيرة شديدة عند الجماهير، خاصة أن انتقاله جاء في توقيت حرج.. ثورة غضب بين جماهير الأهلي وخناقات كبيرة عن سبب انتقال رمضان، لكن الأكيد أن الأهلي خسر لاعبا موهوبا كان من الممكن أن يُكمل مسيرة احترافه لكنه اختار أن يتواجد في دائرة الخناقات».وأشارت تقارير صحفية إلى أن رمضان صبحي سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادي بيراميدز خلال مدة 3 مواسم بواقع 25 مليون جنيه في الموسم الأول، ثم 30 مليون جنيه في الموسم الثاني، و35 مليون جنيه في الموسم الثالث.وأوضحت أن رمضان صبحي سيوقع لبيراميدز خلال أيام قليلة بعدما يُنهى النادي الاتفاق مع هدرسفيلد الإنجليزي، الذي كان قد اتفق مع الأهلي على جميع التفاصيل المالية قبل أن يتراجع اللاعب ويصدم الأهلي ويطلب الانتقال لبيراميدز.