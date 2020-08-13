الإبراشي: مصر تستعيد دورها الخارجي في عهد الرئيس السيسي

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مصر تستمد قوتها من تواصلها مع دول العالم ودورها فى المنطقة والقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن دور مصر فى القارة السمراء تراجع بشكل ملحوظ ولم تكن لها الأولوية، ولكن أهم ما ميز عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، هو استعادة دور مصر فى كافة الدوائر وبالأخص فى القارة الإفريقية.وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر دائمًا مصدرة للكفاءات وتتعاون مع دول العالم، وتمد يد العون والتعاون لدول القارة الإفريقية، وتابع: "أهمية الدور المصري هو التواصل بين الشعوب، ومصر الآن تستعيد دورها الخارجى".وأكد "الإبراشى"، أن الوفد المصرى برئاسة رئيس جهاز المخابرات العامة، الوزير عباس كامل، ووزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، الذى زار دولة جنوب السودان، أمس الأربعاء، من أجل افتتاح المركز الطبي المصري الجديد بالعاصمة جوبا، يعد أمرا فى غاية الأهمية، كون مصر تستعيد دورها الخارجى بالفعل وليس الكلام.ولفت "الإبراشى"، إلى أن افتتاح المركز الطبى بجوبا سيكون فاعلًا فى خدمة العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن اللواء عباس كامل، بحث بعض القضايا الأمنية والسياسية المهمة من أجل دعم جهود السلام وتفعيل دور مصر فى العلاقات السياسية وتعزيز التعاون بين البلدين، ودعم عملية السلام فى القارة السمراء.