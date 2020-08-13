واشنطن: إيران نفذت إنزالًا على ناقلة نفط في المياه الدولية

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أن قوات إيرانية هبطت من مروحيات على متن ناقلة نفط صغيرة في المياه الدولية لعدة ساعات، في تذكير للعالم بالتوترات التي شهدتها المنطقة في العام الماضي، والتي أثرت على عمليات الشحن التجاري، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس.وكانت ناقلة النفط الصغيرة "ويلا" في خليج عمان، تبحر على مسافة نحو 20 ميلًا من الإمارات العربية المتحدة، عندما هبطت قوات إيرانية عليها متنها لمدة خمس ساعات، في وقت متأخر من بعد ظهر أمس الأربعاء، وفقا لما ذكره مسئول حكومي أمريكي على اطلاع بهذه المسألة.وجابت الناقلة مضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي هام لنحو ثلث نفط العالم المنقول بحرًا، في طريقها للخروج من الخليج العربي، حسبما كشفت بيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرج.وكانت هناك سفينتان إيرانيتان تبحران بالقرب من "ويلا"، ناقلة المواد الكيميائية والمنتجات النفطية التي ترفع العلم الليبيري، عندما هبط على متنها أفراد على أحبال متدلية من مروحيات، حسبما جاء في بيان للقوة الدولية للأمن البحري التابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.