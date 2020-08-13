غواصو الخير في زيارة لأسرة شادي غريق النخيل (فيديو)

استقبلت أسرة شادي غريق شاطئ النخيل بالإسكندرية، اليوم الخميس، فريق غواصين الخير المتطوعين، بعد انتهائهم من البحث عن ضحايا المعدية الغارقة على الرياح البحيري أمام قرية دمشلي بمركز ومدينة كوم حمادة بالبحيرة.وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير، إنه توجه اليوم مع مجموعة من الفريق، من بينهم الكابتن محمد عوض، كبير الغواصين، والكابتن هادي غازي، لمساعدة قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثامين غرقى المعدية.وأضاف المالحي، لـ«الدستور»، أنهم بعد الانتهاء من عملية البحث اليوم، والتي أسفرت عن انتشال 3 غرقي، ولم يتبق إلا غريق واحد من المنتظر ظهوره صباح الغد، توجهوا إلى منزل والد «شادي» للاطمئنان على الأسرة.من جانبه، قال الكابتن هادي غازي، إنه تم توقف عمليات البحث اليوم، وسوف يتم غدًا الاستكمال إذا لم تظهر الجثة الأخيرة في الصباح، مشيرًا إلى أنه يوجد أفراد من أهل الغريق لمتابعة ظهور أي شيء في المياه، حيث من المتوقع ظهور الجثمان بسبب أن المياه في تلك المنطقة جارية.يذكر أنه وقع حادث غرق معدية أمام قرية دمشلي، صباح اليوم، وتوجهت على الفور قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري والوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة إلى موقع الحادث، والذي أسفر عن وفاة ٤ أشخاص، تم انتشال ثلاثة منهم، وجار البحث عن الغريق الأخير، وإصابة ثلاثة آخرين.