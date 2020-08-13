1725 استفسارًا وشكوى تلقتها غرفة عمليات كورونا في الإسكندرية

اجتمع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اليوم الخميس، مع أعضاء غرفة العمليات الخاصة بتلقي استفسارات وشكاوي المواطنين حول فيروس كورونا، والكائنة بمبني الديوان العام بالمحافظة، للوقوف على مؤشر الأداء وجميع المستجدات بها.وخلال الاجتماع؛ قال المحافظ إنه تم تفعيل غرفة العمليات الخاصة بتلقي استفسارات فيروس كورونا بدءا من ٦ يونيو ٢٠٢٠.وأكد أنه يتابع بشكل متواصل العمل بالغرفة الذي يستمر على مدار ال ٢٤ ساعة وفي الإجازات والعطلات الرسمية لتلقي جميع استفسارات المواطنين، مشيرًا إلى أنه بلغ عدد الاستفسارات التي تلقتها غرفة العمليات منذ تفعيلها وحتي الآن ١٧٢٥ استفسارا وشكوى تم التعامل معها.وأشاد الشريف بالجهد المبذول بغرفة عمليات كورونا مقدما الشكر إلى جميع أعضاء الغرفة، مؤكدا استمرارية العمل بالغرفة علي المستوي نفسه، لافتا إلى أهمية تقديم الدعم النفسي للمواطن من خلال الرد على استفسارته وبالتالي التأثير الإيجابي على صحته.واستفسر من أعضاء الغرفة عن وجود أي معوقات تواجههم، مكلفا الدكتورة جاكلين عازر بمتابعة توفير الاحتياجات كافة وتلافي أي معوقات.من جانبها أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، أن مهام غرفة عمليات كورونا بالمحافظة والتي تتضمن الرد على الاتصالات الخاصة بأي استفسارات عن أعراض مطابقة لفيروس كورونا أو مشابهة له، والرد عن أي استفسارات تخص الخدمة الطبية للمواطنين، أو أية شكاوي من أي خدمة طبية مقدمة في أي منشأة طبية بالإسكندرية، وكذا الرد على أي اقتراحات تخص تحسين الخدمة الطبية في المحافظة، والتنسيق مع الجهات المعنية الخاصة بالقطاع الصحي.وأكدت «عازر» أن القائمين على العمل في الغرفة هم أطباء تم تدريبهم خلال دورة تدريبية مكثفة عن كل ما يتعلق بفيروس كورونا، وكيفية تلقي والرد علي الاستفسارات الخاصة بأعراض فيروس كورونا تحت إشراف كلية الطب جامعة الإسكندرية.