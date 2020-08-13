بسمة وهبة: فكرة التزوير والتلاعب في الانتخابات اختفت

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها الدولة في السنوات الأخيرة الماضية تؤكد أن مصر أمام مشهد سياسي محترف ومنضبط.وأضافت، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع شاشة "ON"، أن محاولات الإخوان فشلت فى دعوات المقاطعة، ومصر استطاعت فتح باب المراقبة بمنتهى الشفافية أمام كل المنظمات العالمية، وفكرة التزوير والتسويد والتلاعب في الانتخابات اختفت.وواصلت: "نحن أمام إدارة محترفة وإصرار كامل من الدولة على النزاهة والشفافية، كما أن هناك وعيا كبيرا من قبل الشعب المصري لأهمية المشاركة السياسية وأهمية الصوت الانتخابي، وأصبح لديهم اطمئنان لسير العملية الانتخابية بشكل نزيه، مع مشاركة كبيرة من قبل السيدات والشباب.. المصريون هزموا كل المليارات والمخططات الخارجية".