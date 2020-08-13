داليا عاطف تطالب بتمثيل مناسب لذوي الاعاقة ضمن تعيينات الشيوخ

طالبت داليا عاطف، الخبير والمتخصص في مجال ذوي الإعاقة، الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمثيل مناسب للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن تعيينات مجلس الشيوخ.وقالت داليا عاطف، في بيان لها، إن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ولهم دور كبير ومهم في تنمية ورسم مستقبل وطنهم، وأثبتوا نجاحهم في المشاركة عندما أتيحت لهم الفرصة بتكافؤ ودون تمييز، ووجدهم الجميع في صفوف المنتخبين بانتخابات مجلس الشيوخ، ولبوا النداء عندما نادى الوطن.وأضافت: أنه على غرار تخصيص نسبة ١٠٪ للمرأة بمجلس الشيوخ والنساء ذوات الإعاقة ضمن نساء مصر، فلابد أن يتمتعوا بكافة الحقوق دون تمييز ولابد من تضمينهم، ضمن النسبة المحددة للمرأة إلى جانب تمثيل ذوي الإعاقة بصفة عامة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تولي في السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوى الإعاقة.وأكدت أن الدولة تعمل من خلال الجهات الحكومية وغير الحكومية على الالتزام بتقديم حزمة من الحقوق والخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تشملُ عددًا من الخدمات والمزايا العامة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل والنقل وغيرها، بالإضافة لاهتمام الرئيس السيسي بهذه الشريحة المجتمعية منذ توليه رئاسة الدولة وبعدها إعلان عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة وتمكينهم وأحقيتهم في الحقوق والواجبات دون أدنى تمييز بسبب الإعاقة.وأضافت: أن هذا يستدعي إدراج حقوقهم ضمن خطط التنمية ومراعاة حقوقهم وتكافؤ الفرص بما يضمن المشاركة الفعالة والكاملة وإتاحة الفرصة لهم في تولي المناصب القيادية إذا ما توافرت فيهم شروط القيادة من العلم والتدريب.وتابعت: "أعتقد أننا جميعا نرى أن منهم الكوادر المتميزة والتي تمثل اسم مصر بنجاح أمام بلدان العالم في العديد من المجالات وليس مجالا بعينه، وهذا يستدعي من المسئولين وضع ذوي الإعاقة في الاعتبار عند التخطيط لأي قرار وإتاحة الفرصة لهم في المشاركة في القرار السياسي لأنهم معنيون فلا شيء يخصهم بدونهم".