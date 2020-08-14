حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 14 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم، الجمعة 14 أغسطس 2020، وفيما يخص برج الدلو، قالت:مهنيًا: يتميّز هذا اليوم بحصول لقاء مهمّ وانفراج على صعيد العلاقات العامة والامتحانات والتواصل مع الآخرين.عاطفيًا: تجد اليوم الكثير من الحلول لمشاكل عالقة كنت تعانيها مع الشريك منذ مدة.صحيًا: اتبع الإرشادات الطبية بدقة، ولا تعرض نفسك كثيرًا لآشعة الشمس.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.