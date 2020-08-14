حظك اليوم.. برج الجدى الجمعة 14 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم، الجمعة 14 أغسطس 2020، وفيما يخص برج الجدي قالت:مهنيًا: تنهمك بجدول أعمال مكثف وعليك أن تنجز القسم الأكبر منه سريعًا، لكنك قادر على إنجاز المهمة على أكمل وجه.عاطفيًا: استمع الى رأي الحبيب فقد يكون صائبًا في بعض الأمور، وخذ به إذا كان يتعلق بأمر يخصك.صحيًا: حاول اتباع برنامج غذائي متوازن ليساعد في الحفاظ على الرشاقة والتخلص من البدانة.تعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.