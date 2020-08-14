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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العذراء الجمعة 14 أغسطس 2020

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:18 ص
برج العذراء
برج العذراء
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قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم، الجمعة 14 أغسطس 2020، وفيما يخص برج العذراء، قالت:

مهنيًا: من الضروري تحديد الأولويات قبل الانطلاق، حذار الخلافات والاستفزازات المشحونة بالتوتر والمشكلات.

عاطفيًا: قد تقدم على قرار خطير يعيد الثقة إلى العلاقة، لكنك سرعان ما تكتشف أن المغرضين هم وراء محاولة زعزعة العلاقة بالشريك.

صحيًا: مارس الرياضة بلا تأخير؛ لأن ما تباشره يتطور جيدًا ويفيدك على المدى المنظور.
ت
عد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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