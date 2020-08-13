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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1241 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:01 م
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
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سجلت وزارة الصحة المغربية 1241 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 37 ألفا و935 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية، بلغ 1.500.585 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب، مشيرا إلى تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 584، فيما تعافت 1010 حالات لتبلغ حالات الشفاء 26.687 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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