«استمرت لعام».. كواليس مفاوضات السلام بين الإمارات وإسرائيل

- بداية مفاوضات السلام

- تنازل نتنياهو عن مخطط الضم

- المكالمة الأخيرة

توصلت الإمارات وإسرائيل، اليوم الخميس، إلى اتفاق سلام وتعاون مشترك بينهما.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، عصر اليوم، أن أبو ظبي وتل أبيب وقعتا اتفاق سلام.بدأت مباحثات التوصل لإتفاق بين إسرائيل والإمارات قبل نحو سنة، من الآن.وتسارعت وتيرة التفاوض مع الإعلان عن موعد مخطط الضم الإسرائيلي، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وبعد تسارع المباحثات، أبلغ بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومبعوثيه، أنه مستعد لتطبيع العلاقات مع الإمارات، مقابل التنازل عن تطبيق مخطط الضم.ويعد تنازل نتنياهو الخطوة التي أدت إلى بلورة الاتفاق الذي أُعلن عنه اليوم.شارك نتنياهو في مكالمة هاتفية، اليوم الخميس، تحديدًا في الرابعة عصرًا، مع محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وترامب، للاتفاق على إعلان التوصل لاتفاقية سلام بين الإمارات وأبو ظبي.وخلال اجتماعه بـ"كابينت كورونا" وهو المجلس الوزاري المصغر المكلف بمتابعة أزمة تفشي "كوفيد-19"، غادر نتنياهو الاجتماع بشكل عاجل ومفاجئ، في تمام الساعة 3:50 مساء، قائلًا إنه لأمر قومي سيعلمون تفاصيله لاحقًا، وخلال تلك الدقائق التي غادرها تمت المكالمة.ومن المقرر أن تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة، لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار، والسياحة، والرحلات الجوية المباشرة، والأمن، والاتصالات، والتكنولوجيا، والطاقة، والرعاية الصحية، والثقافة، والبيئة، وإنشاء سفارات متبادلة، وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.