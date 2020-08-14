حظك اليوم.. برج السرطان الجمعة 14 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم، الجمعة 14 أغسطس 2020، وفيما يخص برج السرطان، قالت:مهنيًا: لا تركّز على عمل واحد بل انتبه إلى جميع أعمالك وخصوصًا التفاصيل.عاطفيًا: تبرهن عن تفاؤلك وتثير إعجاب الشريك بحبك للحياة وشغفك بها وتفانيك من أجله.صحيًا: حاول أن تخفف بعض الشيء من المواجهات غير المجدية والعشوائية.تعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.