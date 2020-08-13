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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سرقة فيلم «الحارث» بعد طرحه إلكترونيًا بدقائق

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:00 م
فيلم الحارث
فيلم الحارث
محمد مجدي
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طرح منذ ساعات قليلة فيلم "الحارث"، للفنان أحمد الفيشاوي، عبر إحدى المنصات الإلكترونية المدفوعة الأجر.

ومع الساعات الأولى لطرح العمل عبر الإنترنت تم سرقته، وطرحه عبر العديد من مواقع القرصنة عبر الانترنت، وهو الأمر الذي حدث من قبله مع فيلم "صاحب المقام" منذ أيام قليلة وكان من بطولة الفنان آسر ياسين.

الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، على الطيب، أسماء جلال إلى جانب ضيوف الشرف، باسم سمرة، عمرو عبدالجليل، أسماء أبواليزيد، عارفة عبد الرسول. إخراج محمد نادر جلال، تأليف محمد عبدالخالق، سيناريو وحوار محمد عبدالخالق ومحمد إسماعيل أمين.

الجدير ذكره أن أحداث فيلم "الحارث" تدور حول شخصية صحفي يتّسم بالموضوعية والعقلانية، متزوج حديثًا من امرأة تتمتع بشخصية قوية وهادئة، غير أن حياتهما الزوجية تستحيل فجأة إلى شكوك وريبة وبرود في المشاعر، ما ينسف استقرار هذه الأسرة الشابة. تتلاحق الأحداث لنعرف لاحقًا بأن ثمّة إرادة شريرة خارجة عن سياق الطبيعة والتفسيرات العلمية، ترسم لتلك الأسرة مسارًا مختلفًا مليئًا بالغموض والرعب والإثارة.

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