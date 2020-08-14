سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 14-8-2020 بالبنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الجمعة 14-8-2020





تراجع سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي ليسجل للشراء 49.37 جنيه وللبيع 52.99 جنيه، وفي البنك الخليجي المصري سجل للشراء 49.25 جنيه وللبيع 52.41 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 49.27 جنيه وللبيع 52.25 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 49.15 جنيه وللبيع 52.21 جنيه.



أسعار الدينار الكويتي



وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 49.15 جنيه وللبيع 52.24، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 48.44 جنيه وللبيع 52.28، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.68 جنيه وللبيع 52.21، وفي بنك عودة سجل للشراء 48.21 جنيه وللبيع 52.32 جنيه، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 48.12 جنيه وللبيع 52.24 جنيه.



وفي بنك بلوم استقر سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 52.24، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 49.38 جنيه وللبيع 52.37، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 49.00 جنيهًا وللبيع 52.40، أما في بنك التنمية الصناعية ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 50.50 جنيه وللبيع 52.37.

يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 14-8-2020، خلال عطلة تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:عالميًا، شهد النفط الكويتي، خلال آخر التداولات انخفاضًا في سعر البرميل 33 سنتًا ليبلغ 44.87 دولار، وفقًا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية صعد خام برنت 93 سنتًا ليتحدد سعر التسوية عند 45.43 دولار للبرميل، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط مرتفعًا 1.06 دولار ليبلغ 42.67 دولار للبرميل.محليًا، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي وبنك الكويت الوطني والبنك الأهلي المصري، مقابل استقراره في بنك بلوم ومصرف أبوظبي الإسلامي.