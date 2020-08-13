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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«التعاون الإسلامي» تدين استهداف الحوثيين للمدنيين بالسعودية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:45 م
الحوثيين
الحوثيين
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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الاستهداف الممنهج لميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، بطائرة بدون طيار "مفخخة" تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من إسقاطها، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخيين بالستيين.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، تأييده للإجراءات التي تتخذها قيادة القوات المشتركة للتحالف للتعامل مع الأعمال العدائية والإرهابية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وشدد الأمين العام على أن استمرار المحاولات الفاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، يهدد الأمن الإقليمي والدولي ويعيق الوصول إلى الحل السياسي الشامل في اليمن.

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