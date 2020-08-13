الجيش التونسي يتدخل لإخماد حرائق غرب البلاد

دفع الجيش التونسي بطائرة عسكرية للمساعدة في إخماد حرائق نشبت في مناطق غابات غربي البلاد منذ أمس الأربعاء.وأفادت وزارة الدفاع في بيان لها نشر اليوم الخميس، باستخدام طائرة عسكرية من طراز سي 130 لإخماد حرائق في مرتفعات طبرقة شمال غربي البلاد الذي يضم أكثر من 70 بالمئة من الغابات.وأوضحت الوزارة أن الجيش قام في خمس مناسبات برشِ مواد سائلة لإطفاء النيران ومحاصرتها، والحد من تقدمها من أجل معاضدة جهود وحدات الحماية المدنية ومصالح الغابات للسيطرة على الحريق.وشهدت تونس منذ أمس الأربعاء سلسلة من الحرائق المتزامنة في غابات أخرى بالجهة وفي ولاية بنزرت في الشمال، في وقت تشهد فيه البلاد معدلات حرارة مرتفعة فاقت 40 درجة.