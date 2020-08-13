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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس الأمن والدفاع السوداني يتمسك باتفاق ملزم بشأن سد النهضة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:34 م
سد النهضة
سد النهضة
محمد عمر
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عقد مجلس الأمن والدفاع الوطني السوداني، الخميس، اجتماعًا بمقر مجلس السيادة بالقصر الجمهوري في الخرطوم بشأن التطورات التي شهدها ملف التفاوض حول سد النهضة وتأثيرات ذلك على السودان.

وقال المجلس في بيان له إن الاجتماع أوضح على أن التفاوض تحت مظلة الاتحاد الإفريقي هو خيار السودان وبما يسمح بالتوصل لحلول تلبي مطالب الدول الثلاث المشاركة في المفاوضات، مصر إثيوبيا والسودان.

أشاد المجلس بالفريق السوداني المفاوض والمواقف الإيجابية التي ظل يتبناها منذ استئناف المفاوضات، والتي وجدت التقدير من المجتمعين الدولي والإقليمي.

وأكد مجلس الأمن والدفاع الوطني على ضرورة التوصل لاتفاق شامل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة وكذلك المشاريع المستقبلية على النيل الأزرق، وفق ما جاء في تقرير خبراء الاتحاد الافريقي الذى قدم فى اجتماع القمة الإفريقية المصغرة بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢٠ ورسالة الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠٢٠.

واعتبر مجلس الأمن والدفاع أن هذا الاتفاق أمر لا مناص عنه لتقليص المخاطر على سد الروصيرص وتقليل التداعيات البيئية والاجتماعية المترتبة على تشغيل سد النهضة على أكثر من عشرين مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل، وأن أي ربط لهذا الاتفاق بمحاصصات تقاسم المياه هو أمر غير مقبول.

ودعا المجلس كافة قطاعات الشعب السوداني إلى التعامل مع هذه القضية باعتبارها ذات أهمية قصوى وترتبط بشكل مباشر بالمصالح الوطنية للشعب السوداني، وطلب من كافة الأجهزة الرسمية تقديم الدعم والمساندة الضروريين للفريق المفاوض بما يحمي المصالح الوطنية للدولة السودانية.

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