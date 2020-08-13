سقوط 3 صواريخ «كاتيوشا» على قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد

سقطت ثلاثة صواريخ "كاتيوشا" على قاعدة بلد الجوية شمالي العاصمة بغداد، في العراق، اليوم الخميس.وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، عن سقوط 3 صواريخ على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.وأضافت: "لم تكن هناك أي خسائر تذكر وفقا للمعلومات الأولية".وتعرضت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين في العراق، في الفترة الأخيرة، لقصف متكرر بصواريخ "كاتيوشا" مما أدى إلى إصابة ضباط ومنتسبين للقوة الجوية العراقية.وتعد قاعدة بلد الجوية (قاعدة البكر الجوية سابقا) أكبر قاعدة في العراق، وتبعد 64 كم شمال بغداد، وتعود إلى منتصف الثمانينيات.وتبلغ مساحة القاعدة 25 كم²، وهي محاطة بسياج أمني طوله 20 كم، وتضم مدرجين للإقلاع والهبوط طول الأول 3.503 متر والثاني 3.504 متر، بالإضافة إلى حظائر للطائرات.وتستضيف القاعدة قوات أمريكية، كما تضم طائرات "إف 16" عراقية.