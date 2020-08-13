مطار الغردقة يستقبل 180 سائحا قادمين من مولدوفا (صور)

استقبل مطار الغردقة الدولي، مساء اليوم الخميس، أولى الرحلات الجوية قادمة من "مولدوفا"، وعلى متنها حوالي ١٨٠ سائح بعد انقطاع لخطوط الطيران من مولدوفا دام لعدة سنوات تزامنًا مع فتح حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية.واستقبلت سلطات مطار الغردقة الدولي، ومسؤولي شركات السياحة؛ السائحين القادمين من "مولدوفا"، بالورود والأغاني والطبل والمزمار البلدي.وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فى بيان له، عن تخصيص فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي وجرى توقيع الكشف الطبى على جميع الركاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا.